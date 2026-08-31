Update+++ Vontobel verlegt Holdingsitz – 1500 Banker arbeiten bald in Baar

Vontobel hat einen langfristigen Mietvertrag für einen neuen Standort in Baar (ZG) abgeschlossen, heisst es in einer Mitteilung der Bank. Der eigens für Vontobel konzipierte Campus soll 2030 eröffnet werden. In Zürich wird das Gebäude von Vontobel am Bleicherweg zu einem «erstklassigen Kundenstandort» mit mehr als 300 Mitarbeitenden umgebaut. Er wird über erneuerte Empfangs- und Besprechungsbereiche sowie ein Private-Dining-Restaurant verfügen und künftig auch die Vontobel Kunstsammlung beherbergen.

Bis der Umbau in Zürich vollzogen ist, dürfte es laut Sprecher Dominique Gerster rund sechs Jahre dauern.

Mit dem neuen Campus in Baar will Vontobel nach eigenen Angaben «eine dynamische und vernetzte Arbeitsumgebung fördern, den Austausch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erleichtern und mehr Raum und Flexibilität erhalten, um langfristig zu wachsen.»

Der aktuell grösste Bürostandort an der Gotthardstrasse in Zürich wird aufgehoben. Das 50-jährige Haus hätte aus vertraglichen Gründen bis 2032 sowieso geräumt werden müssen.

Laut Gerster sind alle sieben bisherigen Standorte in Miete gewesen. Wie viel günstiger der neue Hauptsitz werde, könne man derzeit nicht konkret sagen. «Es ist sicher keine Sparmassnahme, sondern höchstens ein willkommener Nebeneffekt», sagt er auf eine entsprechende Frage von finews. Ähnliches gilt für das Thema Steuern. Der Kanton Zug ist bekannt für attraktive Firmensteuern.

Je nach Höhe des Gewinns könnte der Umzug laut Experten durchaus einen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen. Gemäss Gertsch hängt der Steuereffekt von diversen Faktoren ab, zudem zahle man in Zürich weiterhin Steuern und auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnen im Kanton.

Alle zusammen

Neu sollen das Top-Management wie Belegschaft am selben Ort arbeiten. Damit hebt sich Vontobel von anderen Banken ab. Etwa bei der UBS oder Julius Bär arbeitet die Bankführung von der Zürcher Innenstadt aus, während viele Backoffice-Leute ihre Arbeitsplätze in den weniger glamourösen Aussenquartieren haben.

Co-CEOs Christel Rendu de Lint und Georg Schubiger: «Von den möglichen Standorten, die wir für den neuen Campus geprüft haben, stach der Lindenpark in Baar deutlich hervor. Das Areal bietet Platz für weiteres Wachstum. Zudem zeichnet sich der Lindenbark mit eigenem Bahnhof durch seine hervorragende Erreichbarkeit aus.»

Der Bebauungsplan für den neuen Campus wurde bereits in einer Volksabstimmung genehmigt, der Bau soll in den nächsten Monaten starten.

Der Mietvertrag von Vontobel läuft über zehn Jahre. Dabei kann die Bank bei der Ausgestaltung und Nutzung mitreden. So wird auch ein Wohnhaus zum Vontobel-Campus gehören. In diesem werden die Bankmitarbeiter für 80 Wohnungen ein Vorrecht erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt sei jedoch noch nicht entschieden, ob dieses für Kauf- oder Mietobjekte gelten wird. Die Gebäude bleiben aber im Besitz der Immobilienfirma Cham Swiss Properties.

«Wir wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genügend Zeit geben, um sich umzustellen», erläutert Vontobel-Sprecher Gertsch. Wie viele der 1500 Leute schliesslich von Zürich nach Baar wechseln, könne man derzeit natürlich nicht sagen.

«Die Zürcher Identität erachtet man an der Bankspitze nicht mehr als elementar», schreibt die NZZ zum Umzug. Man sei eine Schweizer Bank mit 12 Standorten in der Schweiz und international ausgerichtet, erläutert der Vontobel-Sprecher dazu.