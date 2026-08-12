Nunatak Schweiz mit neuem Managing Director

Nunatak ist seit vier Jahren mit einem eigenen Standort in Zürich präsent, nun erhält die Strategieberatung laut Mitteilung Verstärkung an der Spitze ihres Schweizer Geschäfts. Mit Philipp Tenbieg gewinne das Unternehmen einen erfahrenen Beratungsunternehmer, der auf mehr als zwei Jahrzehnte in der Managementberatung zurückblickt und den grössten Teil seiner Laufbahn im Schweizer und Luxemburger Finanzsektor verbracht hat.

Tenbieg ist deutsch-schweizerischer Doppelbürger und lebt mit seiner Familie in Kilchberg.

Sein unternehmerisches Kapitel begann 2008, als Co-Founder von Talos Management Consultants, die später an die AWK Group ging. Nach dem Verkauf von Talos setzte Tenbieg seine Laufbahn bei AWK/Eraneos in verschiedenen Führungsfunktionen fort und gehörte 2022 dem Executive Board der AWK Group an.

Diverse Stationen

Seine Erfahrung im Finanzsektor brachte er zuletzt als Berater bei UBS Global Wealth Management ein, wo er die Integration von Credit Suisse und UBS begleitete. Zuvor war er unter anderem für PwC, b&m management und Accenture tätig.

«Wir sehen im Schweizer Markt eine wachsende Nachfrage nach AI-getriebener Strategieberatung und wollen diese mit einer dedizierten Führungsposition vor Ort künftig noch konsequenter adressieren. Mit Philipp Tenbieg gewinnen wir dafür einen erfahrenen Beratungsunternehmer, der den Schweizer Finanzsektor seit vielen Jahren kennt und bereits bewiesen hat, dass er ein Beratungsgeschäft erfolgreich aufbauen und skalieren kann. Seine Erfahrung und sein Netzwerk sind eine wichtige Grundlage für unseren weiteren Wachstumskurs in der Schweiz», sagt Manuel Halbing, Managing Director der Nunatak Group, die ihren Hauptsitz in München hat.