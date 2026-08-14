KPMG zählte Goldbarren: Mit erster Finanzrevision will Tether Zweifel ausräumen

Am Donnerstag teilte Tether mit, KPMG US habe den Jahresabschluss 2025 der Emissionsgesellschaft geprüft und in seinem Revisionsbericht keine Vorbehalte angebracht. Die Prüfer nahmen die vollständige Bilanz, die Erfolgsrechnung und die Geldflussrechnung unter die Lupe und zählten laut Unternehmen jeden einzelnen Goldbarren in den Reserven physisch nach.

Seit Jahren hatte Tether mit Vorbehalten zu kämpfen, ob seine Tokens tatsächlich eins zu eins gedeckt sind. Der geprüfte Abschluss weise per Ende 2025 Vermögenswerte aus, welche die Verbindlichkeiten um 6,814 Milliarden Dollar übersteigen, so Tether. Konzernchef Paolo Ardoino sieht darin einen «entscheidender Moment für die Stablecoin-Branche». Man habe die Kritiker «einmal mehr eines Besseren belehrt.» Finanzchef Simon McWilliams nennt die Prüfung «einen Meilenstein für Tether und für die Branche, der wir dienen».

Makelloser Revisionsbericht

In der Mitteilung fehlt allerdings ein zentraler Punkt: der Abschluss selbst. Tether pries seinen «largest inaugural financial audit in history», legte die zugrunde liegende Bilanz oder Erfolgsrechnung aber nicht offen.

Bislang stützte sich das Unternehmen auf vierteljährliche Bestätigungen der Prüfgesellschaft BDO – Momentaufnahmen, die, wie Tether in aufsichtsrechtlichen Eingaben einräumt, «keine Abschlüsse sind, sondern ausgewählte, der Buchhaltung entnommene Finanzinformationen».

Eine vollständige Prüfung durch eine der vier grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften war seit Jahren versprochen worden. Nun ist sie erfolgt.

Die Reserven schrumpfen

Der jüngste Quartalsbericht vom 30. Juni 2026 beziffert die gesamten Aktiven der Gruppe auf 187,7 Milliarden Dollar, denen Verbindlichkeiten von 183,6 Milliarden gegenüberstehen; im Umlauf sind rund 184,6 Milliarden USDt-Token. US-Schatzwechsel und Repo-Geschäfte bleiben der grösste Aktivposten. Daneben stehen 146 Tonnen Gold und knapp 99'000 Bitcoin im Wert von rund 5,8 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn im zweiten Quartal belief sich auf 1,5 Milliarden Dollar.

Das Polster wird allerdings dünner. Die Aktiven überstiegen die Verbindlichkeiten per Ende Juni nur noch um 4,11 Milliarden Dollar – etwa die Hälfte der drei Monate zuvor ausgewiesenen 8,23 Milliarden. Für ein Unternehmen, das sich über die Stärke seines Puffers vermarktet, ist eine solche Halbierung keine Fussnote.

Eine salvadorianische Adresse

Die geprüfte Gesellschaft, Tether International, S.A. de C.V., ist in San Salvador registriert und von El Salvadors Aufsichtsbehörde für digitale Vermögenswerte, der CNAD, sowohl als Stablecoin-Emittentin wie auch als Dienstleisterin für digitale Vermögenswerte lizenziert.

Der von Tether herausgegebene USDt ist der dominierende Dollar-Stablecoin. Nach Tethers Zählung nutzen ihn mehr als 650 Millionen Menschen.