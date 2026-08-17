Neuer Partner bei Schellenberg Wittmer

Nicolas Candaux verfügt laut Mitteilung vom Montag über langjährige Erfahrung in der Beratung von Schweizer und internationalen Kunden. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden vermögende Familien und Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI). Daneben berät Candaux unter anderem Unternehmen in Steuerfragen bei M&A-Transaktionen, Konzernreorganisationen und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.

Vor seinem Wechsel zu Schellenberg Wittmer war Candaux Partner in der Steuerabteilung der Genfer Anwaltskanzlei Borel & Barbey. Dort baute er eine Praxis mit Fokus auf vermögende Privatkunden, Family Offices sowie Schweizer und internationale Unternehmensgruppen auf. Nach der Ausbildung an der Universität Lausanne startete er seine Karriere 2006 als Trainee bei EY.

«Spannender Meilenstein»

Schellenberg Wittmer beschäftigt mehr als 150 Anwältinnen und Anwälte an den Standorten Zürich, Genf und Singapur.

Nicolas Candaux kommentiert: «Der Einstieg bei Schellenberg Wittmer ist ein spannender Meilenstein in meiner Karriere. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in eine der führenden Schweizer Kanzleien einzubringen.»

Im Namen der Partnerschaft sagt geschäftsführender Partner Pascal Hubli: «Wir freuen uns, Nicolas Candaux willkommen zu heissen, einen Praktiker mit einem unverwechselbaren Profil. Er passt hervorragend zu unserem Kundenstamm.»