GenTwo wächst kräftig und nimmt Kurs auf 10 Milliarden Dollar

Das Struki-Fintech GenTwo wächst wieder stärker. Die betreuten Vermögen (Assets under Service) haben die Schwelle von 8 Milliarden Dollar (derzeit 6,43 Milliarden Franken) überschritten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die 7-Milliarden-Marke war erst im April gefallen (finews berichtete). 6 Milliarden Dollar waren im Juli 2025 kommuniziert worden.

Das Geschäftsmodell des 2018 gegründeten Unternehmens ist die «Assetization». Über seine Plattform verpackt GenTwo für Vermögensverwalter, Banken und Finanzintermediäre nahezu jeden Vermögenswert in ein handelbares Anlageprodukt.

Spürbare Beschleunigung

Der Blick auf die Wachstumskurve zeigt die Beschleunigung. Für die ersten 3 Milliarden Dollar benötigte GenTwo mehr als fünf Jahre. Die nächsten 5 Milliarden kamen in gut drei Jahren hinzu.

Aus Sicht von Mitgründer und Verwaltungsratspräsident Patrick Loepfe ist die hauseigene Philosophie der universellen Verbriefbarkeit von Assets zunehmend «stilbildend dafür, wie die Branche funktioniert. Und Mitgründer-CEO Philippe A. Naegeli betont: «Jede Milliarde, die wir überschreiten, ist ein Mass dafür, wie einfach es geworden ist, Finanzprodukte zu schaffen.»