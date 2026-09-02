Valu Invest nimmt Schweizer KMU mit 200 Millionen Franken ins Visier

Valu Invest mit Sitz in Zug hat für seinen Private-Equity-Fonds «Valu Invest I» Kapitalzusagen von 75 Millionen Franken eingesammelt, wie das Unternehmen gegenüber finews bekanntgab. Damit sei beim Final Closing im August das festgelegte Hard Cap erreicht worden. Der Fonds sei mit rund 50 Prozent überzeichnet gewesen.

Mehr als 200 Millionen Franken Feuerkraft

Die 75 Millionen Franken entsprechen den Kapitalzusagen der Investoren und damit dem Eigenkapital von «Valu Invest I». Die gesamte Investitionskapazität liegt jedoch deutlich höher.

Zusätzlich verfüge Valu über bereits bestehende Zusagen ausserhalb des neuen Fondsvehikels und setze bei einzelnen Übernahmen marktübliche Bankfinanzierungen ein, erklärt Marco Wolf, Partner und CEO bei Valu Invest, gegenüber finews. Zu den Finanzierungspartnern gehöre unter anderem die UBS.

Insgesamt stünden damit mehr als 200 Millionen Franken für Investments zur Verfügung. Das Kapital wolle Valu über die kommenden drei Jahre primär in Schweizer KMU investieren.

Buy-and-Build im Fokus

Dabei verfolgt der Investor eine Buy-and-Build-Strategie. In ausgewählten, fragmentierten Branchen übernimmt Valu Unternehmen, die als Plattform dienen und anschliessend sowohl organisch als auch durch weitere Zukäufe wachsen sollen.

Der Fokus liege auf Unternehmen mit einem EBITDA von rund 1 bis 3 Millionen Franken. Bei Zukäufen für bestehende Gruppen kämen auch deutlich kleinere Unternehmen infrage.

Nationale und internationale Investoren setzen auf Schweizer KMU

Wolf führt die starke Nachfrage nach dem Fonds unter anderem auf den bisherigen Leistungsausweis und den operativen Ansatz von Valu zurück. Seit dem Gründungsjahr 2022 habe das Unternehmen über Deal-by-Deal-Strukturen mehr als 20 Firmen in der Schweiz übernommen, unter anderem in den Bereichen Treuhand, Schädlingsbekämpfung, Immobilienverwaltung, Event Services und Finanzdienstleistungen.

Nach Angaben von Marco Wolf hätten die aufgebauten Plattformen organische Wachstumsraten von 10 bis über 30 Prozent pro Jahr erzielt.

Partners-Group-Vergangenheit

Die vier Gründungspartner seien zuvor bei Partners Group tätig gewesen und brächten neben ihrer Investmenterfahrung auch Erfahrung im Aufbau von Unternehmen mit, erläutert Wolf. Valu verstehe sich dabei nicht als reiner Kapitalgeber, sondern unterstütze seine Beteiligungen auch operativ, etwa bei Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, Personal, Vertrieb und weiteren Akquisitionen.

Für das Interesse am Schweizer KMU-Markt sieht Wolf mehrere strukturelle Gründe. «Wir sehen im Schweizer KMU-Markt aktuell das Zusammenspiel von drei langfristigen Entwicklungen: Generationenwechsel, Konsolidierung und technologischer Wandel», sagt er gegenüber finews.

Bei zahlreichen inhabergeführten Unternehmen stünden in den kommenden Jahren Nachfolgelösungen an. Gleichzeitig seien viele Branchen weiterhin stark fragmentiert. Das eröffne die Möglichkeit, erfolgreiche KMU zusammenzuführen und grössere Anbieter aufzubauen.

KI trifft auf Generationenwechsel

Hinzu komme der technologische Wandel. Insbesondere künstliche Intelligenz verändere, was heute auch bei kleineren Unternehmen operativ möglich sei. Viele Prozesse liessen sich inzwischen automatisieren und digitalisieren, für die einzelnen KMU bislang häufig die Ressourcen oder das spezialisierte Know-how gefehlt hätten.

Für nationale und internationale Investoren sei das Schweizer Lower-Mid-Market-Segment gleichzeitig vergleichsweise schwer direkt zugänglich. Die Kombination aus diesen strukturellen Entwicklungen sowie der wirtschaftlichen und rechtlichen Stabilität der Schweiz mache den Markt aus Sicht von Valu besonders attraktiv.

Erste IT-Übernahmen stehen bevor

Erste Investments aus dem Fonds wurden bereits abgeschlossen. «Valu Invest I» sei auf drei bis vier Buy-and-Build-Strategien ausgelegt, der Investitionszeitraum betrage drei Jahre. Bis Ende 2026 erwarte Valu, mindestens fünf Unternehmen im Rahmen von zwei Strategien zu übernehmen.

Die ersten beiden Transaktionen aus «Valu Invest I» seien bereits abgeschlossen. Beide gehörten zur Buy-and-Build-Strategie im Bereich IT.

Darüber hinaus befänden sich mehrere weitere Akquisitionen in einem fortgeschrittenen Stadium. Valu rechne deshalb damit, bis Ende des Jahres bereits einen relevanten Teil des Fondskapitals investiert zu haben.