Crypto Finance komplettiert Führungstrio für Deutschland

Neue Leitungsperson bei Crypto Finance (Deutschland). Seit 1. Juli wirkt Laura Hermann dort als Geschäftsführerin. Gemäss der Mitteilung vom Donnerstag stehen dabei die Expansion im MiCAR-regulierten europäischen Markt, der nachhaltige Ausbau strategischer Kundenbeziehungen sowie die konsequente Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation im Fokus.

Hermann war vor ihrem Wechsel zu Crypto Finance unter anderem für Blackrock in Deutschland tätig und dort für das Business Development von Technologielösungen in DACH und Osteuropa verantwortlich. Zuvor war sie Executive Managing Director beim Fintech Verifino.

Position als Partner für Banken weiter stärken

Stijn Vander Straeten, CEO der Crypto Finance Group, kommentiert: «Mit Laura Hermann gewinnen wir eine herausragende Führungspersönlichkeit mit tiefem Verständnis für institutionelle Kunden, Kapitalmärkte und digitale Vermögenswerte. Ihre Expertise wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Wachstumsstrategie im MiCAR-regulierten Umfeld konsequent umzusetzen und unsere Position als vertrauenswürdiger Partner für Banken, Finanzinstitute und professionelle Investoren weiter zu stärken.»

Gemäss der Mitteilung ist nun die Geschäftsführung der Crypto Finance (Deutschland) komplett. Ihr gehören neben Hermann Moritz Weber und Christian Müller an.

Crypto Finance (Deutschland) gehört zur Crypto Finance Group, die Teil der Deutsche Börse Gruppe ist und institutionellen Kunden Lösungen im Bereich digitaler Vermögenswerte an. Zur Gruppe zählt auch die von der Finma regulierte Schweizer Crypto Finance AG, die Handels -, Verwahrungs- und Wallet -Dienstleistungen anbietet, und ein von der SIX zugelassener Verwahrer für Emittenten von Exchange Traded Products (ETP) auf Kryptowährungen ist.