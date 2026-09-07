Etops beruft Head of IFA für deutschen Markt

Etops hat Christian Lanzendorf zum Head of IFA für Deutschland berufen. Der erfahrene Vertriebs- und Transformationsexperte übernimmt damit die Gesamtverantwortung für das Geschäft mit unabhängigen Finanzberatern (IFA) und wird zugleich Mitglied des Group Executive Board, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Lanzendorf soll insbesondere den Ausbau der Marktposition in Deutschland, die Erschliessung weiterer Beratersegmente sowie strategische Partnerschaften vorantreiben. Zudem sollen Vertrieb und Customer Success im IFA-Geschäft ausgebaut werden, schreibt das Unternehmen mit Sitz in Cham.

Der Manager verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Technologiemarkt. Seine Laufbahn begann er 1992 bei der Finanzberatungsgesellschaft tecis. Ab 1994 war er fast zwei Jahrzehnte für die BHF-Bank und deren Fondsgesellschaft Frankfurt-Trust tätig, wo er unter anderem den Wholesale-Vertrieb an unabhängige Finanzberater, Vermögensverwalter, Family Offices, Banken und Versicherungen sowie das Asset-Servicing- und Private-Label-Geschäft verantwortete.

Software- und IT-Vertrieb

Seit 2017 konzentrierte er sich auf die digitale Transformation und den Vertrieb komplexer Software- und IT-Lösungen für Banken und Versicherungen. Ab 2020 war er bei der Telekom-Tochter T-Systems International als Business Lead Financial Services & Insurance tätig und für Marktstrategie, Go-to-Market und Geschäftsentwicklung in der Finanzindustrie verantwortlich.

Mit der gebündelten Verantwortung unterstreiche Etops die strategische Bedeutung des deutschen IFA-Marktes, heisst es weiter. Zum entsprechenden Portfolio gehören unter anderem das etops FinanzPortal, der etops Advisory Hub und der etops MiFID Recorder.

Etops bezeichnet sich selbst als ein «führender pan-europäischer Anbieter für Wealth- und Asset-Management-Technologie». Das Unternehmen beschäftigt demnach mehr als 300 Mitarbeitende und betreut mehr als 2’000 Kunden aus dem gesamten Spektrum der Finanzdienstleistungen.