Commerzbank: Deutsche Regierung zeigt sich plötzlich offen bezüglich einem Verkauf

Der Börsen-Express war etwas zu schnell: «Berlin verkauft 12,7 Prozent an UniCredit» heisst es in der Vorschau auf den Online-Artikel. Klickt man weiter so tönt es schon anders. «Commerzbank Aktie: Berlin offen für den Verkauf von 12,7 Prozent an UniCredit.»

Voraussetzung sei, dass sich die beiden Banken auf eine gemeinsame Strategie einigen können, schreibt «Bloomberg» nach Gesprächen mit Regierungsvertretern.

Eine offizielle Position der deutschen Bundesregierung sei dies allerdings nicht, hiess es. Ein Sprecher erklärte gegenüber Reuters, an der bisherigen Haltung habe sich nichts geändert. «Es ist jetzt dran, dass die Vorstände der Banken miteinander sprechen», sagte er hinzu und lehnte weitere Kommentare ab. Auch ein Vertreter der Commerzbank wollte sich nicht äussern.

Die Wende

Fast zwei Jahre lang hatte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp den Übernahmeversuch scharf zurückgewiesen. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen Anfang August vollzog sie eine offizielle Kehrtwende. Man habe «diesbezüglich Gespräche aufgenommen», erklärt Orlopp und zeigt sich «optimistisch, dass wir Schritt für Schritt eine gemeinsame Basis bei Corporate Governance und Geschäftsmodell finden können». Auch der Bund als zweitgrösste Aktionärin sei in die Gespräche eingebunden.

Ein Verkauf wäre eine deutliche Kehrtwende der Bundesregierung. Seit der Rettung der Commerzbank während der Finanzkrise ist der Staat ein wichtiger Anteilseigner und hat seinen Widerstand gegen eine Übernahme erst vor Kurzem gelockert.

Selbst wenn die Banken einen gemeinsamen Nenner finden, sind deshalb weder Gespräche noch eine Transaktion garantiert. Einige Regierungsvertreter halten einen Verkauf zum richtigen Preis und mit ausreichenden Garantien für die Zukunft der Commerzbank dennoch für ein akzeptables Ergebnis, denn die Unicredit dürfte ohnehin die Kontrolle über die Bank erlangen.

Mit einem Verkauf des Bundesanteils erhielte Unicredit-Chef Andrea Orcel an der Commerzbank die Mehrheit und mit einem erfolgreichen Abschluss würde die grösste europäischen Bankentransaktion seit Jahrzehnten entstehen.