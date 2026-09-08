SIX bietet europäische Marktdaten zum Kampfpreis an

Der Service «SIX Market Signal» stellt über den Marktdatenstrom 1BBO Echtzeit- und historische Daten für Aktien in der Schweiz, dem Vereinigten Königreich sowie 16 EU-Märkten bereit. Das Angebot basiert auf den Daten aus den Orderbüchern von SIX Swiss Exchange, der spanischen BME Exchange sowie den britischen, EU- und Schweizer Märkten von Aquis Exchange.

Damit soll die Nutzung von Marktdaten vereinfacht und kostengünstiger gestaltet werden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Für institutionelle Kunden ermöglicht SIX Market Signal einen breiteren Zugang zu Marktdaten innerhalb ihrer Organisation, während er für Privatkunden erstmals einen direkten Zugriff auf Börsendaten in Echtzeit bietet.

Eine schnellere Preisbereitstellung sei ausschliesslich über direkte Datenfeeds möglich, wie sie von Market Makern und Handelsabteilungen genutzt werden, heisst es weiter. 1BBO werde durch historische und Intraday-Datenprodukte ergänzt; weitere Datensätze sollen im Laufe der Zeit zum SIX Market Signal-Marktplatz hinzugefügt werden.

Entwicklung und Training von Handelsmodellen

Nutzer des Services sind auch berechtigt, die Daten über APIs für die Entwicklung und das Training von Handelsmodellen sowie KI-Agenten zu verwenden. Dadurch können private Investoren, Fintech-Unternehmen, Banken sowie Broker SIX Market Signal in unterschiedliche Anwendungsfälle integrieren – ohne komplexe Lizenzrestriktionen.

«Mit Market Signal beseitigt SIX die Hürden beim Zugang zu hochwertigen Börsendaten in den europäischen Kapitalmärkten», sagt Santiago Ximenez, Head Data & Connectivity, Exchanges.

SIX Market Signal nutzt die viaNexus-Technologie, um Echtzeit-Datenverteilung, Berechtigungsmanagement, Cloud-basierte API-Bereitstellung sowie die Integration in KI- und quantitative Workflows zu ermöglichen.

Für institutionelle Kunden ab sofort verfügbar

Der Service ist ab sofort für institutionelle Kunden verfügbar. Schweizer Privatkunden können das Angebot ebenfalls direkt abonnieren.

Weitere Markteinführungen für Privatkundinnen und -kunden in der EU und im Vereinigten Königreich seien geplant, schreibt die Börsenbetreiberin weiter.