Freiburger Kantonalbank ersetzt Fililale in Ependes mit Niederlassung in Marly

Für einmal vermeldet eine Kantonalbank dieser Tage keinen Halbjahresabschluss, sondern die Eröffnung einer Filiale.

Die Freiburger Kantonalbank (FKB) eröffnet am 17. August ihre neue Niederlassung in Marly, im Erdgeschoss des Einkaufszentrums Marly Centre. Offziell eingeweiht wird sie aber erst am 1o. Oktober, dann findet auch der Tag der offenen Tür statt.

Wachstumsstarke Region

Mit der Niederlassung in Marly setze die FKB ihre Strategie der Kundennähe fort und festige ihre Position in einer wachstumsstarken Region, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Daniel Wenger, Präsident der Generaldirektion, hält fest: «Mit der Eröffnung beziehen wir nicht nur neue Räumlichkeiten. Vielmehr spiegelt sie unsere Überzeugung wider, dass Kundennähe weiterhin im Mittelpunkt der Bankbeziehung steht. Wir möchten dort präsent sein, wo unsere Kundinnen und Kunden leben, mit Mitarbeitenden, die ihre Region kennen, ihre Bedürfnisse verstehen und sie langfristig begleiten.»

Schalter, Bancomat, Depomat

In den neuen, modern gestalteten Räumlichkeiten werden sämtliche Bankdienstleistungen angeboten. Dabei kommt ein traditionelles Geschäft, nämlich der (Bargeld-)Zahlungsverkehr, nicht zu kurz: «Ein Schalter für Bargeldgeschäfte steht ebenfalls zur Verfügung. Ferner bietet die Niederlassung einen Selbstbedienungsbereich mit einem Bancomaten und einem Depomaten.»

Unter der Leitung von Philippe Gaudard werden acht Mitarbeiter in der Niederlassung Marly tätig sein.

Wie bereits im November 2024 angekündigt, wird im Gegenzug die Niederlassung im nahegelegenen Ependes per 30. September 2026 geschlossen. Die betroffenen Kunden werden nun von der Niederlassung in Marly bedient.