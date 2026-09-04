Raiffeisen stärkt Kapitalbasis mit Bail-In-Anleihe

Raiffeisen Schweiz hat eine Bail-In-Anleihe über 500 Millionen Euro emittiert. Die Papiere mit einer Laufzeit bis 2034 bieten einen Coupon von 4,255 Prozent.

«Die Emission von Bail-In-Anleihen stärkt die verlustabsorbierende Kapitalbasis unter dem Systemrelevanz-Regime«, schreibt das Institut in einer Mitteilung vom Freitag.

«Die erfolgreiche Platzierung unserer vierten Euro Bail-In-Anleihe freut mich sehr», sagt Philipp Ackermann, Leiter Firmenkunden, Treasury und Markets a.i. «Die internationale Investorenbasis ist für uns von strategischer Bedeutung und wir arbeiten systematisch daran, unseren Namen als Emittentin im Euroraum weiter zu stärken.»

Aufgrund der Ausgestaltung beziehungsweise der Mindeststückelung von 100’000 Euro richten sich Bail-In-Anleihen an institutionelle und professionelle Investoren. Von Standard & Poor's (S&P) wie auch von Fitch wird ein «A»-Rating für diese Anleihe erwartet, heisst es weiter.

Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 14. September 2026. Die Anleihe wird unter der ISIN CH1579254470 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Erster Handelstag ist ebenfalls der 14. September 2026.