Bantleon holt neuen Sales Director

Bernhard Utiger hat laut Mitteilung vom Dienstag mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Asset Management. Der neue Sales Director bei Bantleon arbeitete zuletzt als Senior Sales bei der Bellevue Asset Management, ebenfalls in Zürich. Frühere Stationen waren unter anderem Vontobel, Flossbach von Storch, J.P. Morgan Asset Management und Julius Bär Asset Management.

«Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seines grossen Netzwerks ist Bernhard Utiger eine starke Ergänzung, um unser Geschäft in der Schweiz auszubauen», erklärt Christoph Schwarzmann, Leiter Partnervertrieb DACH.