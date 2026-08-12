Temenos kauft Aktien zurück

Das Westschweizer Bankensoftwareunternehmen Temenos hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass es eigene Aktien im Wert von maximal 100 Millionen Franken zurückkaufen wird. Der Verwaltungsrat hat das entsprechende Rückkaufprogramm genehmigt, das am 13. August 2026 startet und bis längstens zum 26. Februar 2027 läuft. Mit der Durchführung des Programms wurde die UBS mandatiert.

Basierend auf dem Schlusskurs der Namenaktien an der SIX Swiss Exchange vom Dienstag von 71.55 Franken würde das Maximalvolumen von 100 Millionen rund 2 Prozent des gesamten Aktienkapitals entsprechen. Der Aktienkurs bewegt sich seit 2022 unter Schwankungen seitwärts.

Ebners Patinex als Ankeraktionär

Im Juli hatte Temenos den Halbjahresabschluss vorgelegt. Wenige Tage darauf stellte das Unternehmen ein neues Führungsteam für den Bereich Produkte und Technologie vor, in dem allerdings altbewährte Kräfte dominieren.

Grösster Aktionär von Temenos ist mit 25 Prozent die Beteiligungsgesellschaft Patinex, die Martin Ebner und seiner Frau Rosmarie Ebner gehört.