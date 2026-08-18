Academic Alpha mit neuem Head Business Development

Nach zwei Jahren im Amt ist Harald Reczek im Februar 2023 überraschend von seiner Position als Head of Investment Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung von EFG International zurückgetreten, schrieb finews damals. Danach machte er sich selbständig. Ab September verstärkt er nun laut Mitteilung Academic Alpha als Partner und Head Business Development.

Reczek verfüge über langjährige Führungserfahrung im Asset und Wealth Management bei international führenden Finanzinstituten und werde den Marktauftritt, den Vertrieb sowie die strategische Weiterentwicklung von Academic Alpha stärken, hiess es weiter.

Vor seiner kurzen Zeit bei EFG arbeitete Reczek unter anderem als Deputy Head Asset Management Switzerland & EMEA bei der CS, bei der Deutschen Bank amtete er unter anderem als Managing Director von DWS Switzerland.