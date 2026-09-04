Verium holt ehemaligen Schweiz-Chef von Goldman Sachs als Partner

Dominique Wohnlich wurde per September als neuer Partner bei Verium berufen. Er unterstützt den Ausbau der Kundenbeziehungen sowie die Weiterentwicklung der Wealth-Management- und Private-Markets-Aktivitäten des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wohnlich verfügt über langjährige Führungserfahrung im Wealth Management und im Bereich Private Market Anlagen. Zuletzt war er langjähriger CEO der Goldman Sachs Bank in der Schweiz und verantwortete den Ausbau des Wealth-Management-Geschäfts. Diese Position hatte er bis Oktober 2025 für gut sechs Jahre inne, wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist. Davor leitete er als CEO die Zürcher Niederlassung von Lombard Odier. Zudem war er über viele Jahre Head des Private-Equity-Fund-Geschäfts bei der Credit Suisse und im Private-Equity-Team der UBS tätig.

Ihn hätten insbesondere die Unabhängigkeit, die unternehmerische Kultur, die hohe Professionalität und das umfassende Anlageverständnis von Verium überzeugt, heisst es weiter.

Nächste Wachstumsphase von Verium mitgestalten

«Ich freue mich sehr, meine Erfahrung im Wealth Management und in Private Market Anlagen sowie mein Netzwerk als Partner einzubringen und gemeinsam mit dem Team die nächste Wachstumsphase von Verium mitzugestalten», wird der neue Partner in der Mitteilung zitiert.

«Wir freuen uns ausserordentlich, mit Dominique Wohnlich einen hervorragend vernetzten Partner gewonnen zu haben«, kommentiert Marc Erni, Partner bei Verium. «Er ergänzt unser versiertes und ambitioniertes Team ideal und wird die nächste Wachstumsphase von Verium wesentlich mitprägen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Wealth Management und im Bereich Private Markets ist er ein idealer Ansprechpartner für unsere unternehmerische Kundenbasis.»