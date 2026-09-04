Ehemaliger Zuger-KB-Manager gründet Beratungsunternehmen

Die SOF Capital GmbH im Baar spezialisiert sich als Beratungsunternehmen auf Finanzierungs- und Immobilienfragen. Gründer und Geschäftsführer ist Sandro Feusi, der zuvor über 20 Jahre im Bankwesen tätig war, zuletzt als Geschäftsstellenleiter bei der Zuger Kantonalbank, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Unternehmen richtet sich den Angaben zufolge an Privatpersonen, Immobilieninvestoren und Unternehmen in der Zentralschweiz. Das Angebot umfasst die Transaktionsbegleitung bei Immobilienfinanzierungen, Stundenberatung bei konkreten Finanzierungsfragen sowie die laufende Betreuung von Immobilienportfolios.

«Entscheide rund um Immobilienfinanzierungen sind oft langfristig und finanziell weitreichend», sagt Feusi. «Umso wichtiger sind eine unabhängige Beurteilung, ein strukturierter Marktvergleich und eine persönliche Begleitung.»