Amundi Schweiz bekommt neuen Chef

Amundi hat die Ernennung von Marc de Pontevès zum Chief Executive Officer in der Schweiz bekannt gegeben. Er folgt damit auf Marco Büchler, der im Dezember 2024 von der Capital Group zu dem französischen Vermögensverwalter gewechselt war.

Büchler verlässt das Unternehmen, um neue Herausforderungen ausserhalb der Gruppe anzunehmen, wie es auf Nachfrage heisst.

Pontevès arbeitet seit 2007 bei Amundi. 2009 wurde er zum stellvertretenden Leiter der Betreuung institutioneller Kunden in Frankreich ernannt und übernahm 2020 die Leitung dieses Bereichs.

Vor seinem Eintritt bei Amundi war er elf Jahre lang bei Allianz in Frankreich tätig, zunächst als Head of Investor Relations und anschliessend als Head of Institutional Marketing. Zuvor arbeitete er von 1995 bis 1996 bei Gavin Anderson & Co, der Investor-Relations-Beratung der Omnicom Group. Seine Karriere begann er von 1993 bis 1995 als Mitarbeiter von Alain Peyrefitte im französischen Parlament.

Marc de Pontevès ist Absolvent des Institut Supérieur de Gestion.