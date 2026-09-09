Schweizer Beratungs- und Treuhandgruppe baut Präsenz in Luxemburg aus

Das international tätige Beratungs- und Treuhandunternehmen Kendis treibt seine Expansion in Luxemburg voran. Die Tochtergesellschaft Kendis Luxembourg Sàrl hat die erforderlichen Zulassungen der Ordre des Experts-Comptables (OEC) erhalten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Damit kann das Unternehmen sein bisheriges Angebot um weitere regulierte Dienstleistungen erweitern. Dazu gehören insbesondere Domizilierung, Buchhaltung und Steuerdienstleistungen.

Kendis ist seit 2024 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Luxemburg vertreten und bietet dort Dienstleistungen für Unternehmen an. Die unabhängige Gruppe hat ihren Sitz in der Schweiz, beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende und ist an verschiedenen internationalen Finanzplätzen präsent.

Team wird ausgebaut

Parallel zur Erweiterung des Angebots baut Kendis die personellen Kapazitäten in Luxemburg aus. Dazu wird ein bereits etabliertes Team mit Erfahrung im Geschäft mit luxemburgischen Gesellschaften und Fonds integriert. Zusätzlich sollen weitere Mitarbeitende für den Standort rekrutiert werden.

Die Expansion ist insbesondere mit Blick auf das grenzüberschreitende Geschäft interessant. Die Gruppe zählt vermögende Privatkunden, Family Offices und institutionelle Kunden zu den Zielgruppen für ihre Luxemburger Plattform.

Murad Ikhtiar begleitet den weiteren Ausbau von Kendris Luxembourg als Advisor. Die Kombination aus lokaler Expertise und den Kompetenzen der internationalen Gruppe biete einen «echten Wettbewerbsvorteil», sagt er.

Grenzüberschreitendes Geschäft im Fokus

Adrian Escher, Partner und Verwaltungsratspräsident der Kendris Gruppe, bezeichnet den Ausbau der Plattform als wichtigen Meilenstein.

«Durch die Verbindung lokaler Expertise mit unserem internationalen Netzwerk sind wir hervorragend positioniert, um vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Kunden umfassend bei grenzüberschreitenden Fragestellungen zu unterstützen», sagt er.