Sergio Ermotti legt sich für Yumo ins Zeug

Die Grossbank UBS lanciert Yumo («Your Money»), eine digitale Lernplattform, die zentrale Finanz- und Wirtschaftsthemen verständlich erklärt, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst. Yumo soll vor allem jungen Menschen helfen, im Alltag fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Als Beispiele genannt werden die Erstellung eines Budgets, Sparen und Investieren sowie das Verständnis der Rolle der Wirtschaft für das eigene Leben.

Konkrete Beispiele und Interaktion

Die Lernplattform setzt auf konkrete Beispiele und interaktive Elemente. Nutzer erfahren in kurzen Kapiteln, Quiz und Videos, wie sie finanzielle Entscheidungen treffen und typische Fehler vermeiden können. Kurze Checks sollen ihnen gemäss UBS helfen, ihr «persönliches Money Mindset» besser verstehen. Yumo gibt auch praktische Tipps für den Umgang mit Geld im Alltag.

Yumo richtet sich zwar an jüngere Generationen, die sich mit Finanz- und Wirtschaftsthemen auseinandersetzen und ihre Zukunft gestalten wollen, soll aber allen Menschen Zugang zu Finanz- und Wirtschaftsbildung verschaffen. Die Plattform soll ausserdem dazu beitragen, aktuelle Herausforderungen besser zu verstehen und den Dialog zwischen den Generationen anzuregen.

Sergio Ermotti: Stolz, die Tradition weiterzuführen

Die neue Lernplattform ist frei zugänglich und kann auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch genutzt werden.

Yumo ist bei der UBS offensichtlich Chefsache, lässt sich doch CEO Sergio Ermotti wie folgt zitieren: «Als führende Universalbank der Schweiz führen wir mit Stolz eine lange Tradition weiter und fördern Finanzwissen. Gerade heute ist es wichtig, dass junge Menschen ihre Möglichkeiten bestmöglich nutzen und ihre Zukunft selbst gestalten können. Finanzwissen hilft ihnen, kluge Entscheidungen zu treffen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu stärken und damit zu einer widerstandsfähigeren Gesellschaft beizutragen.»

Die UBS verweist darauf, dass die Schweizerische Volksbank (die 1993 durch die Credit Suisse übernommen wurde) bereits in den 1970er-Jahren mit dem Leitfaden «Geld und Wirtschaft» hierzulande Finanz- und Wirtschaftswissen verständlich und breit zugänglich gemacht hat.