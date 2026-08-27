Nun firmiert auch Mercer unter dem Einheitsbrand Marsh

Beim weltweit tätigen Versicherungsexperten Marsh kommt es zu einem Rebranding. Der Geschäftsbereich People and Investments, der bisher unter der Marke Mercer lief, wird ab 1. September unter Marsh firmieren, wie einem Communiqué vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Mercer ist auch in der Schweiz ein etablierter Brand, der Geschäftsbereich gehört bereits seit 1959 zu Marsh. Laut der Mitteilung unterstützt er Unternehmenskunden dabei, ihre Anlageziele zu erreichen, die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten sowie die Gesundheits- und Altersvorsorge der Mitarbeiter weiterzuentwickeln.

Gemeinsame Marke mit mehr Wirkung?

Marsh hatte bereits im Oktober 2025 angekündigt, seine verschiedenen Geschäftsbereiche künftig unter der gemeinsamen Marke Marsh zusammenzuführen. Damals wurde auch bekannt, dass das Unternehmen per Anfang 2006 neu nur noch unter Marsh statt wie bisher unter Marsh McLennan firmiert.

Pat Tomlinson, Präsident und CEO «People and Investments» von Mercer bzw. künftig von Marsh, kommentiert: «Die erweiterte Marke Marsh baut auf allem auf, was Mercer erfolgreich gemacht hat – auf unserer tiefen Expertise, unserer Spezialisierung und unseren umfassenden Daten in den Bereichen Gesundheit und Benefits, Investments und Altersvorsorge sowie Workforce und Vergütung. Unter einer gemeinsamen Marke können wir jedoch noch mehr Wirkung für unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Kunden und die Gemeinschaften weltweit entfalten.»

«Kunden in der Schweiz noch besser unterstützen»

Und Achim Lüder, CEO von Marsh Deutschland, Nord-, Mittel- und Osteuropa sowie CEO ad interim von Marsh People und Investments in der Schweiz, ergänzt: «Die Zusammenführung unserer Geschäftsbereiche unter der Marke Marsh wird es uns ermöglichen, unsere Kunden in der Schweiz noch besser zu unterstützen – gerade, weil ihre Anforderungen immer komplexer werden. Gleichzeitig schaffen wir für unsere Kunden einen noch besseren Zugang zu den gesamten, global verfügbaren Kompetenzen von Marsh.»

In Zürich ist Marsh seit 2024 in der Löwenstrasse eingemietet.

Marsh, dessen Aktien an der New York Stock Exchange Nyse kotiert sind, bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Risiko, Rückversicherung und Kapital, People und Investments sowie Management Consulting. Das Unternehmen mit über 95'ooo Mitarbeitern berät Kunden in 130 Ländern und erwirtschaftet eine Jahresumsatz von über 27 Milliarden Dollar.