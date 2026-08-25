Bank BSU steigert Geschäftserfolg deutlich

Die Bank BSU hat gemäss Mitteilung vom Dienstag ihren Geschäftserfolg im ersten Halbjahr 2026 gegenüber der Vorjahresperiode um 36 Prozent auf 0,88 Millionen Franken gesteigert. Dabei profitierte die Regionalbank von höheren Erträgen im Zins- sowie im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft.

Trotz des intensiven Wettbewerbs und des tieferen Zinsniveaus erhöhte sich der Bruttozinserfolg um 3 Prozent auf 5,56 Millionen Franken. Dabei konnte die Bank den Zinsaufwand stärker reduzieren, als die Zinserträge zurückgingen.

Anlagegeschäft gewinnt an Gewicht

Eine zunehmend wichtige Rolle spielt das Anlagegeschäft. Das Depotvolumen nahm gegenüber Ende 2025 um 15 Prozent zu. Gleichzeitig erhöhte sich der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 9 Prozent auf 0,86 Millionen Franken.

«Neben einem stabilen Zinsengeschäft gewinnt das Anlagegeschäft zunehmend an Bedeutung», lässt sich Damian Lanter, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bank BSU, in der Mitteilung zitieren.

Neben der Geschäftsentwicklung investiert die Bank auch in jüngere Kundengruppen. Im ersten Halbjahr lancierte sie mit «BSU Young» und «BSU Young Mobile» zwei neue Angebote für die nächste Kundengeneration.