EFG holt erfahrenen Private Banker für Dubai

EFG International hat laut Mitteilung vom Dienstag Ranjit Khanna zum neuen Chief Executive Officer ihres Dubai Advisory Office ernannt. Er übernimmt die Funktion per sofort und soll den Ausbau des Geschäfts im Dubai International Financial Centre (DIFC) und in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorantreiben.

Khanna kommt von der Bank of Singapore, wo er das Private-Banking-Geschäft für Kunden im Nahen Osten, Europa und Global South Asia verantwortete. Insgesamt verfügt er über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im internationalen Private Banking und bekleidete Führungspositionen bei Schweizer und internationalen Finanzinstituten in Asien und im Nahen Osten. Der Singapurer begann seine Bankkarriere in New York.

Dubai als Wachstumszentrum

Für EFG hat Dubai in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Das 2019 eröffnete Advisory Office beschäftigt inzwischen mehr als 60 Mitarbeitende und betreut Private-Banking-Kunden in der gesamten Region. Die Bank bezeichnet Dubai als einen ihrer strategischen Wachstumshubs im Nahen Osten.