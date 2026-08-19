EFG verkauft britischen Vermögensverwalter und stärkt Eigenkapitalquote

EFG International bereinigt sein Geschäft in Grossbritannien. Die Privatbank hat eine Vereinbarung über die Übernahme der Front-Office-Teams und Kundenvermögen von Harris Allday an Canaccord Wealth unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Harris Allday gehört zur britischen EFG-Tochter EFG Private Bank und konzentriert sich vor allem auf vermögende Kunden in den Midlands. Das Geschäft verfügt über Standorte in Birmingham, Shrewsbury und London. Die verwalteten Vermögen belaufen sich auf rund 3,1 Milliarden Pfund. 2025 erwirtschaftete Harris Allday einen Umsatz von 20,3 Millionen Pfund und bietet derzeit 77 Vollzeitstellen.

Positiver Effekt von 20 Millionen Franken

Finanziell dürfte sich die Transaktion für EFG unmittelbar auszahlen. Die Bank erwartet in der zweiten Jahreshälfte 2026 einen positiven Effekt von rund 20 Millionen Franken auf den Vorsteuergewinn. Gleichzeitig soll sich die CET1-Kapitalquote des Konzerns um rund 30 Basispunkte verbessern.

Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Angaben zum Verkaufspreis machte EFG in der Mitteilung nicht.

Fokus auf vermögende Kunden

Mit dem Verkauf schärft EFG zugleich die strategische Ausrichtung ihres britischen Geschäfts. Die UK-Region soll sich künftig auf das Kerngeschäft im Wealth Management und Private Banking für britische und internationale High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth-Kunden konzentrieren.

Mit mehr als 20 Milliarden Pfund an verwalteten Vermögen bleibe Grossbritannien eine wichtige Säule der Strategie von EFG, betont die Bank.

Harris Allday blickt auf eine mehr als 175-jährige Geschichte zurück und wurde 2006 von EFG übernommen. Das Unternehmen bietet Anlagelösungen für Privatpersonen, Familien, Trusts und gemeinnützige Organisationen an und ist traditionell stark in den West Midlands verankert.

Canaccord Wealth verfügt bereits über eine etablierte Präsenz in dieser Region. Dort befindet sich auch der Grossteil der Kunden und Kundenberater von Harris Allday.

Deloitte begleitet EFG bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater.