ZKB holt neuen Marketing- und Kommunikations-Chef von der LGT

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat per 1. Januar 2027 José-Manuel Pombo Lanz zum Leiter Marketing und Kommunikation berufen. Er folgt damit auf Jan-Hendrik Völker-Albert, der die Bank bereits Ende Juni verlassen hat.

Pombo Lanz hat insgesamt mehr als 20 Jahre Erfahrung als Marketing- und Kommunikationsleiter bei Schweizer und internationalen Banken, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er verfüge über umfassende Kenntnisse in der gesamten Themenbreite einer Universalbank.

LGT und Pictet

«Mit José-Manuel Pombo Lanz gewinnen wir einen erfahrenen und versierten Marketing- und Kommunikationsexperten», sagt ZKB-CEO Urs Baumann.

Seit Mai 2023 ist Pombo Lanz Bereichsleiter Marketing bei LGT Group und verantwortet dort die globale Marken- und Marketingstrategie. Zuvor arbeitete er während knapp vier Jahren als Leiter Marketing und Kommunikation bei Pictet in Genf und führte die Marketing- und Kommunikationsteams im Wealth Management.

Karriere bei der UBS

Während insgesamt 15 Jahren war er bei der UBS tätig; von 2014 bis 2019 als Marketingleiter Europa und Wachstumsmärkte und von 2004 bis 2014 in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb der Kommunikation auf Gruppenstufe.

Der schweizerisch-spanische Doppelbürger hat an der Universität Lausanne strategisches Management & Unternehmensführung, Finance & Controlling sowie Marketing studiert und mit einem Master of Science in Management abgeschlossen. Zudem hält er einen Master of Science in Wealth Management des Rochester-Bern Executive Programs der Universitäten Bern und Rochester.