KPMG Schweiz ernennt neuen Leiter Financial Services

Wie bereits bekannt ist, bekommt KPMG Schweiz per 1. Oktober 2026 mit Pascal Sprenger einen neuen CEO. Zeitgleich wird nun auch die Führung der Geschäftsbereiche Financial Services und Advisory neu besetzt.

Nicolas Moser verantwortet künftig Financial Services und wird damit Nachfolger von Sprenger als Leiter dieses Bereichs. Timo Knak wird als neuer Leiter Advisory berufen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Ausgewiesener Branchenkenner

Moser ist ein langjähriger Partner und ausgewiesener Branchenexperte. Er verfüge über langjährige Erfahrung im Finanzsektor und hat als Leiter Financial Services in der Westschweiz sowie als Schweizer Sektorleiter Banking massgeblich zur Entwicklung des Bereichs beigetragen, heisst es weiter.

Knak tritt die Nachfolge von Tobias Valk an. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Advisory, Corporate Finance und Mergers & Acquisitions. In seinen bisherigen Funktionen als Head of Deal Advisory und Head of M&A habe er zahlreiche nationale und internationale Transaktionen begleitet und Unternehmen bei komplexen strategischen Entscheidungen beraten. Neben seiner neuen Funktion wird er weiterhin den Bereich Deal Advisory führen.

Tobias Valk bleibt an Bord

Valk werde als Global Lead Partner weiterhin zum Erfolg von KPMG beitragen, schreibt KPMG weiter.

«Mit Nicolas Moser und Timo Knak übernehmen zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten zentrale Rollen in Bereichen, die für den weiteren Ausbau unserer Marktposition bedeutend sind», sagt der designierte CEO Sprenger.