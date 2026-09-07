Bei der SIX bleibt das Rating stabil

Bei der Betreiberin der Schweizer und Teilen der spanischen Finanzmarktinfrastruktur SIX war in den vergangenen Monaten einiges im Umbruch, wie die vielen Mutationen in den Führungsgremien zum Ausdruck brachten.

Stabil bleibt indes mit A das von Standard & Poor's (S&P) vergebene Emittentenrating für die SIX Group. S&P hat auch die Noten für beiden operativen Tochtergesellschaften SIX SIS und SIX x-clear mit A+ (und damit eine Stufe höher als die Mutter) erneut bestätigt.

Fortschritte des Transformationsprogramms

Der stabile Ausblick des Ratings für alle bewerteten Unternehmen spiegele die Erwartung wider, dass SIX weiteres Umsatzwachstum erzielt, ihre EBITDA-Marge steigere und gleichzeitig einen nachhaltigen Verschuldungsgrad beibehalte. Darüber hinaus habe S&P die starke Leistung von SIX im ersten Halbjahr 2026 hervorgehoben und die im Rahmen ihres Transformationsprogramms Scale Up 2027 erzielten Fortschritte gewürdigt, schreibt die SIX in der Medienmitteilung vom Montag.

SIX-CFO Markus Habbel kommentiert: «Die Bewertung von S&P Global Ratings bestätigt die Fortschritte, die wir bei der Umsetzung unserer Konzernstrategie und der Stärkung unseres Finanzprofils erzielen. Unsere Leistung im ersten Halbjahr 2026 widerspiegelt anhaltendes Wachstum in allen unseren Geschäftsbereichen, die erfolgreiche Integration von Aquis Exchange sowie ein diszipliniertes Kostenmanagement. Diese finanzielle Stärke erlaubt es uns, in unsere Kerngeschäfte zu investieren und Wachstumschancen zu nutzen.»

Die SIX Group hat am Schweizer Kapitalmarkt drei Anleihen über insgesamt 850 Millionen Franken ausstehend, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.