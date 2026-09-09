Mobiliar steigert Prämienvolumen im ersten Halbjahr

Das Prämienvolumen der Mobiliar stieg im ersten Semester 2026 um 3,6 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken. Der konsolidierte Gewinn belief sich auf 446,7 Millionen Franken und lag deutlich über dem Vorjahreswert von 169,9 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Versicherung verweist auf belastende Faktoren, die das Ergebnis im Vergleichszeitraum belastet hatten. Genannte werden der Felssturz in Blatten, Aufwände im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Beteiligungsportfolios sowie Fremdwährungsentwicklungen.

Marktposition ausgebaut

«Das erste Semester unseres Jubiläumsjahrs konnten wir mit einem erfreulichen Prämienwachstum abschliessen, das erneut über dem Marktdurchschnitt lag», sagt CEO Michèle Rodoni. «Damit haben wir unsere Marktposition weiter ausgebaut und konnten gleichzeitig unsere Profitabilität verbessern.»

Im Nicht-Lebengeschäft erhöhte sich das Prämienvolumen auf 3,2 Milliarden Franken. Hier habe die nachhaltige Balance zwischen Wachstum und Profitabilität im Fokus gestanden, schreibt die Versicherung weiter. Das finanzielle Ergebnis verbesserte sich auf 307,4 Millionen, von zuvor 179,8 Millionen Franken. Gleichzeitig stieg der Gewinn im Nicht-Lebengeschäft auf 345,7 Millionen von 135,6 Millionen Franken.

Durch geringere Elementarschäden im ersten Halbjahr 2026 reduzierte sich der Schadensatz um 5,2 Prozentpunkte auf 66,2 Prozent. Der Kostensatz sank von 27,1 Prozent auf 25,9 Prozent. Die Combined Ratio lag mit 94,3 Prozent deutlich unter dem Vorjahr (100,6 Prozent).

Leben-Prämienvolumen leicht tiefer

Im Lebengeschäft lag das Prämienvolumen insgesamt leicht unter dem Vorjahr, heisst es weiter. Die Private Vorsorge habe mit 4,6 Prozent ein starkes und deutlich über dem Vorjahr liegendes Wachstum verzeichnet. Die periodischen Prämien in der Privaten Vorsorge seien mit 2,7 Prozent (Vorjahr 3,5 Prozent) erneut über dem Markt gewachsen.

In der Beruflichen Vorsorge habe die Verbesserung der Profitabilität des Portfolios stärker im Fokus gestanden als das Wachstum. In diesem stark umkämpften Markt sei das Prämienvolumen daher planmässig zurückgegangen, heisst es.

Gutes Anlageergebnis

Das finanzielle Ergebnis im Lebengeschäft erhöhte sich um rund 73 Prozent auf 151,2 Millionen Franken (Vorjahr 87,5 Millionen). Der Gewinn stieg ebenfalls auf 79,2 Millionen Franken von zuvor 29,5 Millionen.

Auch das Finanzergebnis war im ersten Halbjahr positiv. Aufgrund einer insgesamt positiven Marktentwicklung belief sich das Ergebnis im Anlagegeschäft auf 474,2 Millionen Franken.

Die Mobiliar beteiligt ihre Versicherten im Jubiläumsjahr (200 Jahre) stärker am Erfolg als üblich. Von Juli 2026 bis Juni 2027 fliessen insgesamt 319 Millionen Franken an die Versicherten zurück. Das seien 50 Prozent mehr als in den Vorjahren, heisst es weiter.