Robeco unterstreicht Wachstumsambitionen mit Neueinstellungen

Robeco will in der Schweiz laut Mitteilung vom Montag stärker wachsen und verstärkt dafür sein Wholesale-Team in Zürich, das für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Vertriebspartner zuständig ist, mit Blerim Tahiraj und Martina Kauth, die beide im August gestartet sind.

Tahiraj als Senior Sales Manager die Märkte Schweiz und Liechtenstein betreuen. Er wechselt von der UBS zu Robeco. Bei der Grossbank, für die neun Jahre tätig war, bekleidete er zuletzt die Funktion als Client Advisor und stellvertretender Desk Head im Bereich Financial Intermediaries. Frühere Stationen von Tahiraj waren Julius Bär und die Credit Suisse.

Schweiz als strategisch wichtiger Markt

Kauth bringt für ihre neue Aufgabe als Sales Support Specialist Erfahrung in den Bereichen Asset Management, Investment Content und Vertrieb mit. Sie startete ihre Karriere bei der Deutschen Bank in Frankfurt, wechselte dann zu DWS, kam dann für Wegelin Asset Management nach Zürich und war dann 13 Jahre für Julius Bär als Investment Writer und in der Kommunikation tätig. Sie verlässt nun Natixis Investment Managers, wo sie Senior Client Relations & Business Manager war.

Edmund Aumiller, Head of Sales and Marketing Switzerland and Liechtenstein, kommentiert: «Die Schweiz ist für Robeco ein strategisch bedeutender Markt mit einer hoch entwickelten Investorenbasis und einer starken Nachfrage nach differenzierten Anlagelösungen. Da sich die Bedürfnisse unserer Kunden und die Investmentlandschaft laufend weiterentwickeln, investieren wir konsequent in lokale Expertise und den Ausbau unserer Präsenz vor Ort.»

Die 1929 gegründete Robeco mit Sitz in Rotterdam (Niederlande) verfügt weltweit über 15 Niederlassungen, in der Schweiz ist sie in Zürich und Genf präsent. Der Asset Manager ist ein führender Anbieter im Bereich Sustainable Investing und verwaltete Ende 2025 Kundenvermögen von insgesamt 337 Milliarden Euro.