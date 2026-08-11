Trump Media & Technology: 1,7 Millionen Dollar Umsatz – 238 Millionen Verlust

Das Unternehmen Trump Media & Technology teilte am Montag mit, in den drei Monaten bis Ende Juni einen Verlust von 238 Millionen US-Dollar gemacht zu haben. Damit war der Fehlbetrag mehr als zehnmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum mit 20 Millionen Dollar. Neue Geschäftsfelder sollen weitgehend aufgegeben und die Plattform Truth Social wieder stärker in den Fokus gerückt werden, kündigte der neue CEO Kevin McGurn gemäss Mitteilung an.

Trump Media werde sich wieder stärker auf soziale Medien konzentrieren und Geschäftsfelder wie Online-Wetten und Kryptowährungen weitgehend aufgeben, sagte McGurn.

Teurer Zugang für Händler

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Strategie ist der Dienst Truth API. Er verkauft Handelsfirmen frühzeitigen Zugang zu Beiträgen auf Truth Social. Nach Angaben von McGurn haben bereits zehn Kunden, überwiegend Hochfrequenzhändler, den Dienst abonniert. Er kostet zwischen 60’000 und 100’000 Dollar im Monat.

Der hohe Verlust wurde teilweise durch nicht realisierte Buchverluste auf Bitcoin und den Kryptowert Cronos verursacht. Bereinigt belief sich der operative Verlust auf 164 Millionen Dollar, nach 44 Millionen Dollar im Vorjahr.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 89 Prozent auf gerade einmal 1,7 Millionen Dollar. Ende Juni verfügte das Unternehmen über mehr als 400 Millionen Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen sowie Bitcoin- und damit verbundene Vermögenswerte im Wert von 1,2 Milliarden Dollar.