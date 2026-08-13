Plus 18 Prozent: Strukis gehen weg wie warme Weggli

67 Milliarden Franken: So hoch war der Umsatz der grössten Mitglieder der Swiss Structured Products Association (SSPA) im zweiten Quartal 2026. Das sind rund 18 Prozent mehr als im Vorjahresquartal (57 Milliarden), aber weniger als im sehr starken Jahresauftakt (79 Milliarden Franken), wie der Branchenverband am Donnerstag mitteilte.

Über die drei Monate verteilte sich das Volumen auf 22 Milliarden im April, 20 Milliarden im Mai und 25 Milliarden im Juni. Die von der Boston Consulting Group erstellte Statistik erfasst börsenkotierte wie nicht kotierte Produkte, die in oder für die Schweiz kreiert werden.

Den grössten Umsatzanteil steuerten Renditeoptimierungsprodukte bei (50 Prozent), gefolgt von Hebelprodukten (31 Prozent). Auf Kapitalschutz- und Partizipationsprodukte entfielen 9 respektive 8 Prozent.

Die umsatzstärksten Produkte waren Reverse Convertibles mit 19 Milliarden Franken, vor Warrants mit Knock-Out (12 Milliarden) und Discount-Produkten (6 Milliarden).

Aktien und Euro geben den Ton an

Bei den Anlageklassen dominieren weiterhin Aktien mit einem Umsatzanteil von 53 Prozent. Es folgen Devisen mit 30 Prozent , Anleihen mit 11 Prozent sowie Rohstoffe mit 3 Prozent.

Bei den Währungen liegt der Euro mit 38 Prozent Umsatzanteil vorn; zusammen mit Dollar und Franken decken die drei Leitwährungen 86 Prozent des Gesamtumsatzes ab.

Mit Blick auf die Marktstruktur entfallen 67 Prozent des Umsatzes auf nicht gelistete Produkte. Der Primärmarkt kommt auf einen Anteil von 61 Prozent und liegt damit vor dem Sekundärmarkt mit 39 Prozent.

Index als Messlatte

Neben der Umsatzstatistik richtet sich der Blick zunehmend auf den SSPA Benchmark Index, der seit September 2025 als transparenter Marktindikator dient. Er misst die Wertentwicklung eines rollierenden Referenzportfolios standardisierter Worst-of Barrier Reverse Convertibles auf bedeutende Aktienindizes und bildet damit den Markt der Renditeoptimierungsprodukte ab.

Im zweiten Quartal legten die drei Währungsvarianten 5,2 Prozent (Franken), 5,8 Prozent (Euro) und 5,97 Prozent (Dollar) zu. Über längere Frist zeigt sich ein ähnliches Bild: Auf Sicht von zwölf Monaten per Ende Juni 2026 resultierten Performances von 4,07 Prozent (Franken), 5,83 Prozent (Euro) und 7,86 Prozent (Dollar).



Schön im Plus: der Struki-Index der SSPA. (Grafik: zVg)

Konzipiert, berechnet und laufend betreut wird der Index von Solactive; die zugrunde liegenden Barrier Reverse Convertibles sind an den S&P 500, Euro Stoxx 50 und den Nikkei 225 gekoppelt.

Von Wattenwyl: «Attraktive Ertragschancen»

SSPA-Präsident Georg von Wattenwyl ordnet die Zahlen wie folgt ein: «Die Umsatzzahlen des zweiten Quartals zeigen, dass strukturierte Produkte auch in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld stark nachgefragt werden. Mit 67 Milliarden Franken liegt das Volumen deutlich über dem Vorjahresquartal, auch wenn sich die Aktivitäten gegenüber dem sehr starken Jahresauftakt normalisiert haben.»

Dies unterstreiche, «dass Renditeoptimierungsprodukte auch in einem wechselhaften Marktumfeld attraktive Ertragschancen bieten können».