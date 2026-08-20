Bank Frick holt ehemaligen Leonteq-Manager in den Verwaltungsrat

Bank Frick erweitert ihren Verwaltungsrat. Wie das Institut am Donnerstag mitteilt, gehört seit 1. August 2026 Thomas Aebli dem Aufsichtsgremium der Bank in Balzers an. Mit der Ernennung will das Institut insbesondere seine Kompetenzen bei Produkten und technologiegestützten Kapitalmarktlösungen stärken.

Aebli verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung bei regulierten Schweizer Finanzinstituten. Seine Expertise umfasst strukturierte Produkte, private Fremdkapitalfinanzierungen sowie den Aufbau von Investmentplattformen.

Unternehmerische Erfahrung

2019 gründete Aebli Anova Partners mit und führte das Unternehmen als CEO. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Gesellschaft zu einer Investmentplattform für professionelle Anleger mit Standorten in Zürich, Genf und Monaco. 2023 wurde Anova Partners verkauft und ist heute Teil der Valeur Group. Aebli war zudem Mitglied des Verwaltungsrats und beschäftigte sich dort mit Strategie-, Aufsichts- und Governance-Themen.

Zuvor war Aebli während fast zehn Jahren bei Leonteq in Zürich tätig. Dort bekleidete er verschiedene leitende Vertriebsfunktionen und war zuletzt Managing Director und Head of Sales Structured Products für unabhängige Vermögensverwalter und Fonds in der Schweiz.

Daneben ist er Senior Advisor bei Bridge Capital Solutions mit Fokus auf Mezzanine-Finanzierungen und Private Debt im Schweizer Immobilienmarkt.

Produktstrategie im Fokus

Mit der Berufung erhält der Verwaltungsrat zusätzliche Expertise an der Schnittstelle zwischen traditionellen Kapitalmarktprodukten und technologischer Innovation.

«Banking entwickelt sich dort weiter, wo technologische Innovation und regulatorische Kompetenz zusammenkommen», sagt Aebli. Bank Frick verbinde beide Bereiche mit dem Anspruch, daraus tragfähige Produkte zu entwickeln.

Verwaltungsratspräsident Mario Frick sieht in der Ernennung eine Verstärkung für die weitere strategische Entwicklung: «Thomas Aeblis Expertise und Kompetenzen werden uns dabei unterstützen, unsere Produktstrategie weiterzuentwickeln und unsere Position als Produktführerin zu stärken.»

Verwaltungsrat weiter ausgebaut

Dem Verwaltungsrat gehören damit neben Präsident Mario Frick und Thomas Aebli auch Rolf Jermann, Marianne Müller und Marzia Thüring-Menegon an. Letztere war im Februar dieses Jahres in das Gremium berufen worden.

Die 1998 gegründete und weiterhin familiengeführte Bank Frick beschäftigt in Balzers rund 300 Mitarbeitende und verfügt zudem über Standorte in London und Dubai. Das Institut hat sich unter anderem auf reguliertes Blockchain Banking, die Tokenisierung von Vermögenswerten, Fondslösungen und Kapitalmarktemissionen spezialisiert.