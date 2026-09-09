WTW Schweiz: Länderchef übernimmt zusätzlich globale Aufgabe

Rochade beim Beratungsunternehmen WTW Schweiz: Samuel Neukomm hat per Anfang September die Rolle des Head of Retirement Switzerland übernommen und löst damit Stephan Wildner ab. Dieser wiederum übernimmt die neu geschaffene, global ausgerichtete Funktion als Global Pension Brokerage Leader und ist weiterhin als Country Lead für die Schweiz tätig, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist.

Neukomm ist bereits seit 2004 für WTW tätig und war bisher Senior Director im Schweizer Retirement Team und Mitglied in dessen Geschäftsleitung. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der beruflichen Vorsorge mit. Seine Schwerpunkte sind die Entwicklung von Finanzierungsstrategien und das Risikomanagement von Vorsorgelösungen. Neukomm ist Mitglied der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE) und der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) sowie bei der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) akkreditiert.

Internationales Pension-Brokerage-Geschäft vorantreiben

Thomas Jasper, Head of Retirement Europe bei WTW, kommentiert die Beförderung: «Samuel Neukomm ist seit vielen Jahren eine prägende Persönlichkeit in unserem Schweizer Retirement Team. Er verbindet ausgewiesene fachliche Kompetenz mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.»

Wildner hat das Schweizer Retirement-Geschäft seit 2017 geführt und soll in der neu geschaffenen Funktion als Global Pension Brokerage Leader mit den lokalen Retirement-Verantwortlichen das Pension-Brokerage-Geschäft von WTW international vorantreiben. Im Zentrum stünden der weltweite Austausch von Best Practices, eine stärker skalierbare Leistungserbringung sowie die Entwicklung differenzierter, KI-gestützter Lösungen für Kunden und Versicherte, heisst es in der Mitteilung.

Zu dieser Beförderung lässt sich Jasper wie folgt zitieren: Mit seiner neuen globalen Aufgabe können wir seine Erfahrung nun stärker international nutzen und unser Pension-Brokerage-Geschäft über verschiedene Märkte hinweg gezielt stärken. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass er weiterhin als Country Lead Schweiz tätig ist.»

WTW ist hierzulande mit Niederlassungen in Zürich, Genf und Lausanne vertreten.