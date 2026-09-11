Ex-Banque-Heritage-Manager gründet Immobilienfirma

Cédric Priouzeau, der ehemalige Leiter der Fondsselektion bei Banque Heritage, hat die Cedrus Capital SA gegründet. Die neue Firma hat in diesem Monat in Genf ihre Tätigkeit aufgenommen, wie Priouzeau gegenüber finews sagte.

Cedrus Capital fungiert als Vermittler für institutionelle Immobilienanlagen aus dem eigenen Portfolio und bringt diese mit Investoren in ganz Europa zusammen. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf Immobilien aus den Bereichen Hotellerie, Wohnen und Gewerbe.

Co-Investoren gesucht

Die in Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Monaco gelegenen Immobilien haben typischerweise einen Wert von mehr als 15 Millionen Franken.

Cedrus Capital verfolgt bei den eigenen Immobilien einen Private-Equity-Ansatz: Das Unternehmen renoviert die Objekte und verkauft sie anschliessend weiter. Ziel sei es, durch Umbau oder Umnutzung der Objekte Wert zu generieren. Für diese Projekte sucht die Firma zudem Co-Investoren.

Private-Equity-Ansatz

Daneben sucht Cedrus Capital im Auftrag seiner Kunden auch Immobilien ausserhalb des eigenen Portfolios. Zu den derzeitigen Kunden zählen Family Offices, Hedge Funds, Privatbanken, Versicherer, Pensionskassen und sehr vermögende Privatinvestoren (UHNWIs).

Priouzeau ist vor allem für seine früheren Positionen als Leiter der Fondsauswahl und Senior Cross-Asset Adviser bei Banque Heritage bekannt. Zuvor war er sechs Jahre lang als Senior Fund Advisor EMEA bei Deutsche Bank Wealth Management tätig. Davor arbeitete er bei HSBC Global Asset Management als Business Development Officer und Senior Mutual Funds Advisor. Zu Beginn seiner Karriere war er als Analyst für Long-only-Fonds bei BNP Paribas (Suisse) tätig.