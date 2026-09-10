Peter Wuffli gibt die von ihm gegründete Stiftung in neue Hände

Generationenwechsel bei Elea, dem philanthropischen Impact Investor. Peter Wuffli, Gründer und Chairman (und ehemaliger CEO der UBS), und Andreas Kirchschläger, Founding Partner und CEO, geben per 1. Januar 2027 die operative Führung in neue Hände. Kirchschläger wird Executive Chairman, als Co-CEOs übernehmen Adrian Ackeret, Partner und Chief Investment Officer, sowie Niloufar Aazam-Zanganeh, Partner und Chief Financial Officer.

Wuffli bleibe bis 2027 im Stiftungsrat und werde Elea als Gründer und Mentor weiterhin verbunden bleiben, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Umfassende Wachablösung

«Ein solcher Meilenstein ist ein Moment der Dankbarkeit gegenüber allen, die ihn möglich gemacht haben: unseren Impact-Unternehmerinnen und -Unternehmern, die sich Tag für Tag gegen Armut einsetzen; unserem Team, das sie dabei wirksam begleitet; und unseren Investorinnen und Investoren sowie dem Freundeskreis von Elea, die uns Mittel und Zuspruch geben», hält Wuffli zu seinem Rückzug aus der operativen Führung fest.

Der Wechsel sei das Ergebnis eines sorgfältig geführten Nachfolgeprozesses, heisst es im Communiqué. Im Zuge der Wachablösung wechselt auch Stefan Kappeler, bisher Partner und Chief Operating Officer, in die Rolle des Senior Partner und tritt in den Stiftungsrat ein.

Kapital, Knowhow, Coaching und Netzwerk

Mit Blick auf die neue operative Führung kommentiert der künftige Executive Chairman Kirchschläger: «Adrian und Niloufar sind bestens darauf vorbereitet, Elea in die nächste Phase zu führen. Ich freue mich sehr darauf, den gemeinsamen Weg mit diesen beiden herausragenden Co-CEOs, einem grossartigen Führungsteam und all unseren ambitionierten, hoch engagierten und talentierten Kolleginnen und Kollegen fortzusetzen. Gemeinsam mit unseren treuen Partnern sind wir entschlossen, im weltweiten Kampf gegen absolute Armut weiter Boden zu gewinnen.»

Eleas Ziel besteht darin, die absolute Armut mit unternehmerischen Mitteln zu bekämpfen. Die 2006 gegründete Stiftung unterstützt Impact-Unternehmer in der Post-Startup- und Wachstumsphase darin, langfristigen wirtschaftlichen Erfolg und eine nachhaltige, messbare Wirkung zu verbinden. Elea stellt dafür Kapital, betriebswirtschaftliches Knowhow, Coaching und Zugang zu ihrem globalen Netzwerk aus gesellschaftlich engagierten Unternehmern sowie philanthropischen Investoren zur Verfügung.