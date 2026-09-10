Partners Group eröffnet Büro in Stockholm

Die Partners Group hat eine neue Repräsentanz in Skandinavien. Das Stockholmer Büro soll das langfristige Engagement in der Region stärken.

Der Standort soll als strategische Basis dienen, um die Investitionstätigkeit in der Region auszubauen und die Nähe zu Kunden, Geschäftspartnern und institutionellen Investoren zu stärken, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Geleitet wird das neue Büro in Stockholm von Carina Spitzkopf, Head of Direct Lending DACH & Nordics. Zunächst sollen dort spezialisierte Investmentexperten tätig sein. Der neue Standort ergänzt die bestehende Präsenz von Partners Group in Europa mit Büros unter anderem in Zug, London, Guernsey, Luxemburg, Mailand, München und Paris. Weltweit verwaltet der Vermögensverwalter den Angaben zufolge 186 Milliarden Dollar.

Wichtiger werdendes Private-Markets-Zentrum

«Die nordischen Länder haben sich zu einem zunehmend wichtigen Private-Markets-Zentrum in Europa entwickelt», wird Spitzkopf in der Mitteilung zitiert. Die Region zeichne sich durch eine stabile Wirtschaft, eine ausgeprägte Innovationskultur und eine grosse Zahl mittelständischer Unternehmen aus. Neben dem Potenzial im Bereich Private Credit sehe Partners Group auch langfristig attraktive Investitionsmöglichkeiten in anderen Anlageklassen.

Mit der stärkeren lokalen Präsenz wolle man Investitionschancen besser identifizieren und bestehende Beteiligungen unterstützen, erklärte Spitzkopf.

Grössere Bedeutung auch für die Kapitalbeschaffung

Auch aus Sicht der Kapitalbeschaffung gewinnt die Region für Partners Group an Bedeutung. Oscar Huggare, Regional Head Nordic Client Solutions, bezeichnete die Eröffnung des Büros als Zeichen des Anspruchs, eine aktivere Rolle im Private-Markets-Ökosystem der nordischen Länder einzunehmen und stärker mit lokalen institutionellen Investoren zusammenzuarbeiten.

Partners Group ist bereits seit Jahren in den nordischen Märkten aktiv und hat dort unter anderem in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Private Credit investiert. Zu den entsprechenden Sektoren zählen digitale Infrastruktur, Logistik und Technologie.