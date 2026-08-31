Visa und PayInit bringen internationale P2P-Zahlungen

Mit der neuen Plattform sollen kartenausgebende Banken in der Schweiz grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P) anbieten können, ohne dafür jeweils eine eigene technische Anbindung an das internationale Zahlungsnetzwerk entwickeln zu müssen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

PayInit übernimmt dabei die Rolle einer gemeinsamen Infrastruktur-Ebene. Banken können die Dienste über eine Programmierschnittstelle (API) oder ein Plug-in in ihre bestehenden Systeme und Kundenkanäle integrieren. Die technische Umsetzung erfolgt mit Unterstützung des Technologieanbieters Opentech.

Geld an Karten, Konten und Wallets

Im Zentrum steht Visa Direct. Über die Zahlungsinfrastruktur können Gelder an mehr als 18 Milliarden Karten, Konten und digitale Wallets weltweit geschickt werden. Neben klassischen Überweisungen unterstützt das Netzwerk auch Auszahlungen und Rechnungszahlungen.

Visa+ soll den Geldtransfer zusätzlich vereinfachen. Statt Kartendaten oder Kontoinformationen können für das Senden und Empfangen von Geld beispielsweise eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse verwendet werden.

Für Schweizer Banken liegt der Vorteil vor allem darin, dass nicht jedes Institut eine eigene technische Infrastruktur für solche Dienste entwickeln und betreiben muss. Gleichzeitig bleibt die Kundenbeziehung bei der jeweiligen Bank: Die Transfers können in deren bestehende digitale Angebote integriert werden.

Ergänzung zu Schweizer Lösungen

PayInit wurde von Viseca Payment Services und Cornèr Bank gegründet und richtet sich an Schweizer Kartenherausgeber. Die Plattform soll bestehende inländische Zahlungslösungen nicht ersetzen, sondern insbesondere um internationale P2P-Überweisungen ergänzen.

«Mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz nutzt bereits P2P-Zahlungen, um Geld an Freunde und Familie zu senden», sagt Santosh Ritter, Country Manager Schweiz und Liechtenstein bei Visa. Gerade bei grenzüberschreitenden Überweisungen bestehe jedoch noch Verbesserungspotenzial.

Mit der gemeinsamen Infrastruktur könnten Finanzinstitute entsprechende Angebote schneller lancieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Kundenbeziehungen behalten, erklärt Michael Walther, Finanzchef von Viseca und Verwaltungsratspräsident von PayInit.

Auch Alessandro Seralvo, CEO von Cornèrcard und Verwaltungsrat von PayInit, sieht den Vorteil vor allem in der internationalen Vernetzung: Die Lösung ermögliche Geldtransfers über Landesgrenzen hinweg, unabhängig davon, ob Empfänger Karten, Wallets oder Bankkonten nutzen.

PayInit bezeichnet die Plattform als offene Branchenlösung. Sie soll den Schweizer Kartenherausgebern einen einheitlichen und skalierbaren Zugang zu internationalen P2P-Zahlungsdiensten bieten und dabei grundsätzlich unabhängig vom jeweils zugrunde liegenden Zahlungsnetzwerk funktionieren.